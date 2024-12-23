Елку в резиденции губернатора посетят 7500 детей

В резиденции губернатора Евгения Куйвашева начались новогодние елки. Как сообщили в ДИПе, с 1997 года традиционно гостями резиденции становятся дети-сироты и воспитанники интернатов. Также на ёлки приглашаются победители областных, всероссийских и международных соревнований, конкурсов, олимпиад. Всего запланировано 49 представлений, на празднике смогут побывать свыше 7,5 тысяч ребят в возрасте от 3 до 10 лет.

Также новогодние торжества пройдут на сотнях площадок в регионе. Одной из самых крупных станет Экспо-Ёлка в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Сюда приглашены почти 2 тысячи ребят старше 10 лет – дети участников СВО. С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года посетителей ждут карусели, батутный парк, VR и Digital зоны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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