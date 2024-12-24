Артем Жога высказал обеспокоенность тем, что подростков вербуют для диверсий через мессенджеры

Полпред президента в УрФО Артем Жога призвал главных федеральных инспекторов усилить профилактическую работу с подростками, чтобы они не соглашались на уговоры неизвестных из мессенджеров за вознаграждение совершать поджоги и другие противоправные деяния.

Как сообщили в пресс-центре полпредства, поводом для этого разговора стал недавний случай в Тобольске, где трое школьников подожгли снегоуборочную машину на железной дороге. Такое поручение им дал неизвестный через телеграм.

«Уральские подростки не первый раз становятся жертвами неизвестных личностей, которые подстрекают их к совершению преступлений – поджогов и иных диверсий на объектах инфраструктуры, обещая за это денежное вознаграждение различного размера. Наша задача – защитить детей от пагубного влияния. Считаю необходимым усилить профилактическую работу с подрастающим поколением. Перед новогодними каникулами при участии правоохранительных органов нужно провести беседы в школах, объяснить детям правила безопасности в интернете, рассказать, почему нельзя соглашаться на подобные предложения лёгкого заработка, а также о том, что какие последствия их ждут в случае согласия», – поручил Артём Жога.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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