Женщина подала в суд на больницу за использование ее фото с новорожденным ребенком

Свердловский областной суд поставил точку в споре между жительницей Екатеринбурга и больницей, которая без разрешения использовала ее фотографию.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, беременная жительница Екатеринбурга пришла на прием к гинекологу и увидела в клинике свою фотографию вместе с новорожденной дочерью, сделанную после её первых родов. Снимок предназначался для личного архива, соглашения об использовании изображения между пациенткой и клиникой не заключалось. Больница разместила фотографию в рекламных целях. Женщина, находясь на последних сроках беременности, разнервничалась и попросила больницу убрать её фото, но ей ответили отказом. Выяснилось, что фотографию больнице подарил фотограф. От переживаний у женщины начались роды раньше срока.

После этого екатеринбурженка обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о компенсации морального вреда. Истец просила прекратить использовать её фотографию и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1 млн 900 тысяч рублей. В ходе рассмотрения дела клиника утилизировала спорный снимок.

Суд счел, что клиникой действительно нарушены положения ст. 152.1 ГК РФ – обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с согласия этого гражданина. Но при определении размера компенсации морального вреда суд отметил, что истица не представила доказательств причинения физических и нравственных страданий размещением фото, как и доказательств наличия причинно-следственной связи между нарушением права на изображение истца и преждевременными родами. Суд счел разумной и справедливой компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Решение истца не устроило, и она обжаловала его в Свердловском областном суде, но безуспешно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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