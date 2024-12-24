На ЕКАДе «Шкода» столкнулась с грузовиком. Водитель умер за рулем (ФОТО)

Сегодня около 08:00 часов на 40 км автодороги ЕКАД легковой автомобиль «Шкода Фабия» столкнулся с грузовиком «Скания».

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, водитель «Шкоды» при подъеме на ЕКАД в сторону Московского тракта по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Скания». Водитель легковушки погиб до приезда скорой помощи. По мнению медиков, мужчина 1951 г.р. умер еще во время движения. Окончательная причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что погибший ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и имел общий водительский стаж 25 лет.

Водителем грузовика «Скания» оказался мужчина 46 лет, проживающий в городе Сухой Лог, имеющий стаж управления транспортными средствами категорий «C, E» также 25 лет. На момент ДТП он перевозил медь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube