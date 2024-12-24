10-месячные дети заболели после утренника с сэндвичами и тарталетками

В Екатеринбурге девять младенцев 10-11 месяцев госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции – рвотой, жидким стулом, повышенной температурой тела.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, несколько дней назад их родители организовали утренник, в котором участвовали 24 ребенка и 27 взрослых. Питание на торжество было заказано в службе доставки, а для развлечения приглашены аниматоры.

В течение двух дней после праздника часть детей заболела, у них выявлена норовирусная инфекция 2 типа.

Санитарные врачи выяснили, что на утреннике была мама с ребенком, которые за сутки до праздника обращались за медпомощью с рвотой, жидким стулом и высокой температурой. Однако женщина не сочла болезнь ребенка поводом пропустить коллективное торжество. У этого ребенка при госпитализации после утренника также выявлен норовирус 2 типа.

Кроме того, было установлено, что 10-11-месячные дети на празднике ели блюда, предназначенные для более старшего возраста – запеченный картофель, тарталетки с курицей, сэндвичи с индейкой, сыр и т.д., что недопустимо для детей раннего возраста.

Санитарные врачи продолжают эпидрасследование, в том числе в месте проведения мероприятия и на объекте службы кейтеринга.

Санитарные врачи призывают свердловчан ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих детей:

– Не ходить на новогодние мероприятия и не водить на них детей при любых симптомах инфекционного заболевания. Это опасно и для болеющего, и для окружающих!

– Воздержаться от посещения массовых мероприятий с детьми младенческого возраста

– Критично относиться к питанию в общественных местах

– Не предлагать детям раннего возраста неприспособленную еду и напитки

– Строго соблюдать в общественных местах и в быту правила личной гигиены, приучать к ним детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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