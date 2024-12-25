Сегодня – день Спиридона-солнцеворота

Сегодня отмечается день Спиридона-соленцеворота. Как отмечали на Руси, на Спиридона «хоть на воробьиный скок да прибудет денек».

В этот день запрещалось работать всем взрослым людям. Крестьяне могли только выяснять, каков будет урожай в будущем году. Для этого нарезали вишневые веточки и ставили их в горшок. Если они зацветали на Рождество, то считалось, что урожай на садовые плоды удастся. Кроме того, в этот день полагалось выходить в огород и трясти яблоневые деревца. По преданию, это было необходимо, чтобы яблони лучше росли.

Со Спиридона солнце поворачивает на лето, а зима на морозы. С 25 декабря традиционно открывались горки. Катались на салазках, ледышках, старых корытах и обледенелых рогожах, а во дворах лепили снежных баб.

Екатеринбург, Елена Васильева

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