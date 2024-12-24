Католики всего мира отмечают Рождество

24 декабря – канун католического Рождества. Все католики Свердловской области готовятся встретить самый радостный и самый почитаемый у западных христиан праздник.

Согласно сайту католического прихода святой Анны в Екатеринбуре, сегодня вечером начнется праздничная месса, завтра в 12 дня прихожан ждут на основную праздничную службу.

По традиции, незадолго до начала ночной мессы, в каждой католической семье проходит постный вечерний ужин – рождественский сочельник. После ночной службы все собравшиеся в храме верующие будут делить «облатку» – неизменный символ католического Рождества – рождественский хлеб. 25 декабря свое место на праздничных столах уже займут традиционные индейка, гусь, поросенок и все то, что считают праздничной едой католики.

Екатеринбург, Елена Васильева

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