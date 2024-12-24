ФНС напомнила о введении с нового года прогрессивной шкалы НДФЛ

С 1 января 2025 года в Российской Федерации начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ. Как рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова, для самих физических лиц, которые работают по трудовому договору, ничего не изменится, так как налоговыми агентами в данном случае являются их работодатели.

Новая шкала НДФЛ для наемных работников будет пятиступенчатой. Лица с годовым доходом ниже 2,4 млн рублей будут по-прежнему платить 13%, от 2,4 до 5 млн рублей – 15%, от 5 млн до 20 млн рублей – 18%, от 20 млн до 50 млн рублей – 20%, а свыше 50 млн рублей в год – 22%. Следует отметить, что повышенный НДФЛ будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.

Доходы физлиц от продажи имущества будут облагаться двухступенчатым налогом: 13% на сумму меньше 2,4 млн рублей, 15% – выше 2,4 млн. На участников Специальной военной операции изменение с 2025 года прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ не распространяется. Их доходы будут облагаться по прежним ставкам: до 5 млн включительно – 13%; свыше 5 млн руб. – 15%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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