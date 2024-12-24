В Нижнем Тагиле трое осужденных самовольно ушли из исправительного центра

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку в связи с уходом троих осужденных с территории участка исправительного центра при колонии.

Как сообщили в надзорном ведомстве, трое мужчин, приговоренных к принудительным работам, 23 декабря 2024 года в 22:24 самовольно сбежали из общежития участка, функционирующего в качестве исправительного центра при ИК-12.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе ГУФСИН напомнили, что режим исправительного центра отличается от режима исправительной колонии. В исправцентре нет вооруженной охраны, осужденные из ИЦ ежедневно без конвоя выходят из него и отправляются на работу в различные организации, где они трудоустроены, а вечером возвращаются обратно. С разрешения администрации они могут покидать территорию исправительного центра для посещения магазинов, медицинских учреждений или для свидания с родственниками.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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