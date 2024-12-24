В России в третий раз заработала горячая линия Деда Мороза

В России в третий раз открылась горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников. По телефону 8 800 101-10-42 дети смогут разгадать зимние загадки, рассказать о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставить пожелания Деду Морозу. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 30 декабря 2024 года. Проект реализован при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, сообщили в пресс-службе Ростелекома.

Горячая линия Деда Мороза стремительно набирает популярность. Если в 2022 году дети позвонили на линию 32 тысячи раз, то уже в 2023 году цифровые помощники обработали более 135 тысяч звонков. «С каждым годом горячая линия Деда Мороза принимает все больше звонков, что свидетельствует о растущей востребованности современных технологических решений для общения с зимним волшебником. Юные пользователи, рожденные в цифровую эпоху, легко и непринужденно обращаются с передовыми технологиями. Чтобы повысить качество и эффективность работы горячей линии, мы внедряем современные ИТ-решения на базе искусственного интеллекта. Благодаря этим технологиям создаются голосовые роботы-помощники, способные распознавать речь, понимать запросы и вести естественные диалоги с детьми», – подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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