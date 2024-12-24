Движение по улице Вайнера весь 2025 год будет односторонним

Строители «Уралэлектромедь» продляют сроки закрытия движения транспорта по четной стороне улицы Вайнера, на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина до 31 декабря 2025 года.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано со строительством комплекса зданий. Одностороннее движение транспорта будет организовано по территории ликвидируемой платной парковки от дома № 1 на улице Вайнера до проспекта Ленина. В обратном направлении автомобилисты смогут заехать по улице Маршала Жукова, через улицу Антона Валека, а также с улицы 8 Марта в районе дома № 4.
Рабочие установят на участке соответствующие дорожные знаки и указатели.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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