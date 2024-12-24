В Новый год фонари будут гореть всю ночь

В Екатеринбурге в Новый год уличные фонари будут гореть всю ночь. Об этом «Новому Дню» сообщили в муниципальном предприятии «Гортранс».

31 декабря освещение города включится в 17:00 и отключится 1 января в 09:00. Также в новогоднюю ночь будут работать все иллюминации.

Как отметили в пресс-службе ведомства, приказ о графике освещения на Рождество еще не поступил.

Как ранее писал «Новый День», улицы Екатеринбурга освещают более 42 тысяч светоточек. В осенне-зимний период постепенно увеличивается интервал между включением и выключением уличного освещения. Наибольшее количество часов света за месяц приходится на декабрь-январь.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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