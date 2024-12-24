В Екатеринбурге иномарка въехала в трамвай

В Академическом районе автомобиль «Ниссан» врезался в трамвай №1 с пассажирами. ДТП случилось на улице Вильгельма де Геннина напротив дома №19, сообщили в городской Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель иномарки нарушил правила и не предоставил приоритетный проезд трамваю. В результате аварии люди не пострадали. Автоинспекторы оформили протокол ДТП и проводят проверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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