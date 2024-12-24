В Академическом начнет работать почта Деда Мороза

С 27 декабря по 17 января в Академическом районе пройдёт акция «Волшебная почта Академического». Это уникальная возможность для детей отправить Деду Морозу рисунок или написать ему письмо. Организатор акции – мастер-девелопер Академического района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Акция «Волшебная почта Академического» – это возможность поделиться своими желаниями с Дедом Морозом, проявить творчество и фантазию. Дети могут показать свои художественные способности и написать про свои любимые места в Академическом.

В Акции могут принять участие дети от 5 до 17 лет. Для них организаторы подготовили специальный почтовый ящик – арт-объект в виде огромных ажурных, светящихся изнутри кристаллов. Расположен он в ледовом городке – рядом с домом на ул. Академика Сахарова, 45.

Все письма и рисунки будут собраны и переданы Деду Морозу и его помощникам. Те, чьи работы окажутся лучшими в своих номинациях, получат заслуженные призы.

Номинации Акции:

Первая возрастная категория (конкурс рисунков) 5-7 лет:

– «Новый год в любимом районе».

– «Чудеса во дворе».

Вторая возрастная категория 8-10 лет:

– «Новогодняя сказка Академического».

– «Новый год в любимом районе».

Третья возрастная категория 11-14 лет и четвертая возрастная категория 15-17 лет:

– «Новый год в стихах».

– «Новый год – новые идеи».

Екатеринбург, Таисья Исупова

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