Гидрометцентр: на Урале наблюдается недобор снега

В этом году в Свердловской области, особенно в ее южной части, наблюдается недобор снега, отмечают синоптики.

По сообщению Уралгидрометцентра, на данный момент выпало только 60-80% декабрьской нормы осадков. Высота снежного покрова на юге региона составляет 10-22 см, на севере области 20-30 см. В многоснежном декабре прошлого 2023 года значительный прирост снежного покрова случился благодаря сильным снегопадам последних шести дней года. На конец месяца снежный покров в прошлом году был в 2 раза выше.

Но до конца текущего года значительных осадков не ожидается. Небольшой, в горах умеренный снег (около 1-3 мм) вероятен лишь днем 27 и ночью 28 декабря.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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