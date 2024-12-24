В Екатеринбурге при пожаре в деревянном доме погибли два человека

Накануне в Екатеринбурге на площади 160 квадратных метров сгорел двухэтажный деревянный дом по улице Вишневой. В пожаре погибли 50-летняя женщина и 47-летний мужчина.

Как отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, возгорание произошло в квартире погибшего мужчины. По предварительным данным, они с гостьей употребляли спиртное и курили. Возможной причиной пожара могла стать неосторожность при курении. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, трагедия не связана с проявлением криминала. В настоящий момент более подробные и точные обстоятельства выясняются.

«Повреждены домашнее имущество, внутренняя отделка и внешняя обшивка в квартирах расположенных на 1 и 2 этажах. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 28 человек личного состава. Самостоятельно, по лестничным маршам до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 9 человек (в том числе трое детей)", – уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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