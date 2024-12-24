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Вторник, 24 декабря 2024, 16:31 мск

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Организаторы Ural Music Night выиграли президентский грант

Фото из архива

Команда фестиваля «Уральская ночь музыки» стала победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На проведение Ural Music Night в 2025 году потребуется 118,6 миллионов рублей, часть расходов – 31,1 миллион рублей – покроет президентский грант. В заявке указано, что в фестивале примут участие молодые музыканты, эксперты и зрители из не менее 50 регионов России, а также из Казахстана, Турции, Китая, Индии, Белоруссии и ЮАР.

Также грант в размере 700 тысяч рублей выиграла школа волонтеров Ural Music Night.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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