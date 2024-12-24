В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя в Новый год и Рождество

В центральной части Екатеринбурга во время новогодних праздников ограничат продажу алкогольных напитков. Запрет будет действовать 31 декабря 2024 года, а также 1, 6 и 7 января 2025 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, горожане не смогут купить алкоголь с 08:00 до 23:00 в магазинах, расположенных в периметре улиц 8 Марта – Малышева – Горького – проспект Ленина и 8 Марта – проспект Ленина – Вайнера – Антона Валека. В мэрии напомнили, что в центре города будут работать сразу две крупные праздничные площадки – каток на площади 1905 года и ледовый городок в Историческом сквере.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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