В Екатеринбурге мигрант изнасиловал школьницу

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование изнасилования екатеринбургской школьницы мигрантом и затребовал доклад у и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константина Мирошниченко.

Как сообщает аппарат СКР со ссылкой на социальные медиа, приезжий из Таджикистана под угрозой убийства совершил сексуальные действия в отношении школьницы и снял процесс на видео. Подозреваемый работал на складе. Дома жертва рассказала о случившемся своей матери, та обратилась в правоохранительные органы. После задержания мигранта выяснилось, что в России он находится незаконно. По данному факту СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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