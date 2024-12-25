МЧС и полиция опровергли фейк об «опасной пиротехнике от украинских спецслужб»

Компетентные органы опровергают слухи об опасной пиротехнике, якобы завезенной в Россию «по заказу украинских спецслужб».

«В мессенджерах распространяется голосовое сообщение, в котором мужчина говорит, что с территории Украины в Россию доставили опасную пиротехнику и что её будут продавать на всех рынках страны. Эта информация является недостоверной. В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС России совместно с сотрудниками полиции проводят рейды по местам реализации пиротехники в Свердловской области. Мероприятия носят профилактический характер и проводятся ежегодно в декабре», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области.

Как рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области Сергей Махнев, при таких проверках основное внимание уделяется срокам годности продукции, наличию сертификатов соответствия и соблюдению правил хранения и реализации.

Специалисты напоминают, как правильно выбирать и применять пиротехнику:

– В магазинах пиротехника должна храниться в местах, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

– При неправильном хранении фейерверк может стать источником серьёзной опасности для людей. Перед покупкой необходимо обратить внимание на сроки годности и проверить соблюдение правил хранения продукции.

– Помимо бенгальских огней и маленьких хлопушек, вся пиротехника предназначена для запуска на улице. Изделия имеют радиус опасности – так, от места запуска салюта нужно отойти на 20-50 метров.

– Пиротехнические составы легко воспламеняются и требуют повышенного внимания при обращении. Несоблюдение правил запуска пиротехники влечет за собой административную ответственность: штраф до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч рублей для юридических.

– Причинение даже незначительного ущерба имуществу третьих лиц может повлечь административный арест на срок до 15 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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