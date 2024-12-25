«Почта России» составила график работы на новогодние каникулы для отделений, расположенных в Свердловской области.

Как сообщили в отделе по маркетингу и внешним коммуникациям, 1 января станет выходным для всех отделений. 31 декабря и 7 января будут работать только те отделения Почты России, в которых открыты пункты выдачи заказов ОЗОН. В Екатеринбурге в эти дни будут работать девять отделений: 620027, 620041, 620085, 620105, 620075, 620133, 620143, 620062 и 620149. В области будут работать следующие отделения: Первоуральск – 623100, Волчанск – 624940, Лесной – 624200 и 624204, Новоуральск – 624130.

Для остальных отделений 31 декабря и 7 января – выходные дни.

30 декабря почтовые отделения будут работать по режиму субботы. Главпочтамт Екатеринбурга (по адресу: пр. Ленина, 39) 31 декабря и 1 января работать не будет. 30 декабря он будет работать с клиентами с 9:00 до 18:30.

2, 3, 4, 5 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. 6 января отделения закроются на час раньше.

Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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