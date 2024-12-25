Верующие смогут бесплатно доехать до Верхотурья в день святого Симеона

30 и 31 декабря в Верхотурье пройдут праздничные торжества по случаю дня прославления святого Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. Верующие могут доехать от Екатеринбурга до «духовной столицы Урала» бесплатно.

Как сообщили в Екатеринбургской епархии, чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо получить «Проездной паломника» в Паломнической службе Екатеринбургской епархии. Полученный проездной необходимо обменять на билет в кассе железнодорожного вокзала города Екатеринбурга и обязательно сохранить билет на обратный путь.

Адрес Паломнической службы: город Екатеринбург, ул. Репина, 6, кабинет 501, тел. 7-912-690-40-40.

Поезд для паломников отправляется с Екатеринбургского вокзала 30 декабря в 08:05, в Верх-Нейвинске он остановится в 09:48, в Невьянске – в 10:23, в Нижнем Тагиле – в 11:25. В Верхотурье поезд прибывает в 14:45.

Обратный поезд отправляется из Верхотурья 31 декабря в 15:06, в Нижний Тагил он прибудет в 17:18, в Екатеринбург – в 20:51.

Верхотурье, Елена Владимирова

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