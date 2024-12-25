Эпидемиологи ожидают свиной грипп после январских каникул

В Свердловской области регистрируют пока единичные случаи гриппа. Как сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева, сейчас циркулируют вирусы гриппа А и H1N1. По прогнозу эпидемиологов, именно свиной грипп (H1N1) может вызвать эпидемию после январских праздников.

«Что характерно для этого вируса? Очень быстрый подъем заболеваемости и такой же быстрый спад. У пациентов чаще встречаются тяжелые формы гриппа с осложнениями в виде вирусных и бактериальных пневмоний. Особенно этот вирус опасен для непривитых. В группе риска находятся маленькие дети до 2 лет, пожилые люди старше 60 лет и люди с ослабленным иммунитетом», – рассказала специалист на пресс-конференции ТАСС.

По многолетним наблюдениям, рост заболеваемости обычно начинается во второй и третьей декаде января, когда дети возвращаются с каникул, а взрослые – на работу. «Это хорошо, что гриппа нет в декабре. У нас было время подготовиться. Нам удалось завершить прививочную кампанию», – ответила Анжелика Пономарева на вопрос «Нового Дня».

Всего в Свердловской области прививками от гриппа охвачено 63% жителей, в Екатеринбурге – 67%. «Мы надеемся, что достигнутые показатели по вакцинации позволят нам пережить подъем заболеваемости гриппом без объявления эпидемии. Если исключить годы пандемии Covid-19, у нас не было эпидемий гриппа более пяти лет», – отметил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, медики советуют соблюдать правила: мыть руки, держать в чистоте гаджеты и рабочие поверхности, избегать мест массового скопления людей или хотя бы минимизировать пребывание в таких местах, пользоваться масками и антисептиками. А если признаки заболевания уже появились, то нужно остаться дома и лечиться. Для снятия симптомов можно принять жаропонижающие и болеутоляющие средства, а при необходимости обратиться в больницу.

Врач ОКБ №1 Ольга Малкова напомнила, что такие вирусные заболевания как ОРВИ и грипп не лечатся антибиотиками. Во-первых, это не поможет, а во-вторых, бесконтрольное употребление антибактериальных препаратов приводит серьезным последствиям. Резистентность уже называют тихой пандемией, так как врачам все сложнее справляться с бактериальными инфекциями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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