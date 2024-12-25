ЕВРАЗ НТМК вновь стал лучшим благотворителем Урала

ЕВРАЗ НТМК вновь стал лучшим благотворителем Свердловской области среди предприятий промышленности. За 2024 год он направил около 2,5 миллиарда рублей на благотворительные, социальные и спонсорские проекты. Средства пошли на поддержку и развитие образовательных программ и учреждений, благоустройство территорий города, помощь учреждениям здравоохранения, культуры и спорта. Также ЕВРАЗ НТМК признан лучшим благотворителем Нижнего Тагила.

«ЕВРАЗ НТМК становится лучшим благотворителем Свердловской области уже в восьмой раз. Сегодняшняя награда – это высокая оценка вклада ЕВРАЗа в лучшее будущее Нижнего Тагила и региона в целом. Однако мы не достигли бы такого результата без поддержки губернатора области Евгения Куйвашева, правительства области, администрации города. Вместе мы реализуем крупные и стратегически важные программы», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» и победитель в номинации «Лучший благотворитель 2024 года» Денис Новоженов.

В рамках трехсторонних соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в Нижнем Тагиле построили мост через городской пруд, реконструировали Привокзальную площадь с возведенной стелой «Город трудовой доблести», отремонтировали городской Дворец детского и юношеского творчества, а Демидовскую городскую больницу и другие учреждения здравоохранения оснастили современным медицинским оборудованием. Так, ЕВРАЗ помог приобрести электрокардиографы для поликлиники №4, больниц №4 и №3 для оказания неотложной медицинской помощи и проведения диспансеризации. По соглашениям также в настоящее время реконструируют гидротехническое сооружение Нижнетагильского пруда по улице Челюскинцев и пищеблок инфекционной больницы Нижнего Тагила.

В ближайшее время запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Фрунзе, крытого катка с искусственным льдом на улице Красноармейской и общеобразовательной школы на 1200 учащихся. Благодаря ЕВРАЗу в пяти школах города открыты инженерные классы, где старшеклассники углубленно изучают профильные технические предметы и знакомятся с производственными профессиями. Также в Нижнетагильском технологическом институте УрФУ открыт «Инженерный бакалавриат», где студенты получают корпоративную стипендию и гарантированное трудоустройство на предприятия ЕВРАЗа. Второй год компания ведет набор старшеклассников в IT-Академию ЕВРАЗа и на проект «ЕВРАЗ: Люди будущего». Кроме того, компания более 17 лет реализует соцпроект по реабилитации детей с детским церебральным параличом и ежегодно проводит грантовый конкурс социальных инициатив «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».

Также ЕВРАЗ поддерживает волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» и футбольный клуб «Урал», направляет средства на развитие детского спорта и учреждений культуры и общественных организаций. На уральских предприятиях – ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК – компания реализует социальные программы для металлургов и горняков, оказывает помощь ветеранам и молодежи. Всего на комбинатах действует около 20 социальных программ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube