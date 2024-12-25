В Ирбите памятники Ленину и Екатерине II нарядили Дедом Морозом и Снегурочкой (ФОТО)

Креативно подошли к подготовке к Новому году в Ирбите. Там стоящие на главной площади памятники Ленину и Екатерине II нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

«Организаторы этого «переодевания» ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается. Целью было только создание предновогоднего настроения. Так что после праздников костюмы с монументов будут сняты», – говорится на официальной странице администрации Ирбита «ВКонтакте».

Напомним, летом 2024 года опрос жителей по переименованию центральной площади в Ирбите превратился в идеологическую битву. Горожанам предложили три варианта – оставить площадь Ленина, назвать ее Екатерининской (в честь императрицы Екатерины Второй) или вернуть дореволюционное название Торговая. Число голосующих внезапно превысило население Ирбита в два раза. Лидером опроса стал Владимир Ильич. В итоге мэр Николай Юдин заявил о накрутке голосов со стороны «левых» и закрыл опрос. Название площади осталось прежним – в честь советского вождя. При этом там стоят памятники и Ленину, и Екатерине II.

Ирбит, Елена Владимирова

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