Католики Екатеринбурга встретили Рождество Христово (ФОТО)

Католики Екатеринбурга вместе с единоверцами всего мира сегодня встретили Рождество Христово. В Екатеринбурге основная праздничная служба состоялась в 12 часов в костеле святой Анны – единственном католическом храме города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на службу пришли около 60 человек. Несмотря на описание рождения Иисуса в Библии, Рождество как отдельный праздник долгое время не отмечали. Лишь в 337 году папа римский Юлий I утвердил 25 декабря как дату Рождества Христова. Она отличается от дня празднования Рождества православными христианами из-за разных календарей – григорианского и юлианского. Разница между ними составляет 13 дней.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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