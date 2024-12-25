В новогодние праздники из Кольцово можно будет улететь по 80 направлениям

Более 80 направлений полетов будут доступны уральцам в новогодние праздники. С 29 декабря по 12 января путешественники смогут отправиться из екатеринбургского аэропорта Кольцово в 51 город России и по трем десяткам зарубежных направлений.

Так, в Петрозаводск можно будет улететь на самолетах авиакомпании «Северсталь», в Якутск – рейсами «Якутии», в Казань – Red Wings, в Салехард – «Ямала», в Сыктывкар – «РусЛайна», а в Иркутск – «Уральских авиалиний» и S7. «Для тех, кто хотел бы полюбоваться заснеженными вершинами и покататься на лыжах – Шерегеш, куда можно долететь через Новосибирск с S7 или Кемерово с Red Wings. «Уральские авиалинии» и Группа Аэрофлот вылетают в Минводы, откуда туристы едут на Домбай и в Архыз. Эти и другие перевозчики регулярно будут летать в Сочи – на Розу Хутор и Красную поляну. Путешественникам также доступен Алтай – через Барнаул или Горно-Алтайск», – отметили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Также в новогодние каникулы доступны рейсы на курорты Египта, Индии, Китая, ОАЭ, Таиланда, Турции и Шри Ланки. Пассажиры смогут улететь с Урала в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Белоруссия, Азербайджан, Армения и Грузия.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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