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Среда, 25 декабря 2024, 15:05 мск

Новости Екатеринбург

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Обстановка на дорогах осложнится из-за снегопадов и метелей

Уральские дорожники предупреждают о метелях и снеге в ближайшие дни. Движение по трассам в связи с этим может быть затруднено. Завтра, в пятницу и субботу ожидаются снегопады. «Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06», – попросили в Уралуправтодоре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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