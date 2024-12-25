Обстановка на дорогах осложнится из-за снегопадов и метелей

Уральские дорожники предупреждают о метелях и снеге в ближайшие дни. Движение по трассам в связи с этим может быть затруднено. Завтра, в пятницу и субботу ожидаются снегопады. «Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06», – попросили в Уралуправтодоре.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube