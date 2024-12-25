В дни новогодних каникул Екатеринбург будут убирать без выходных

Коммунальные службы Екатеринбурга в праздничные дни перейдут на особый режим работы. Выходных у них не будет. Как сообщили в пресс-службе мэрии, об этом заявила директор Департамента благоустройства Тамара Благодаткова.

«Появились новогодние городки, а значит, к этим территориям будет особое внимание. Уже расчищены дополнительно пешеходные подходы. Площадки будут работать в течение всех праздников – это дополнительная нагрузка. В частности, нужно ежедневно убирать мусор, территорию. А что касается содержания улично-дорожной сети, то мы будем работать в обычном режиме – выходных у тех, кто убирает город, нет и не будет. На каждый день есть оперативный дежурный в каждом из районов, поэтому налажено полное взаимодействие со всеми службами на случай непредвиденных ситуаций», – подчеркнула чиновница. В ходе сегодняшнего объезда города Тамара Благодаткова признала уборку проезжих частей удовлетворительной, а вот к состоянию тротуаров и пешеходных зон был ряд замечаний. Их очистка будет продолжена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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