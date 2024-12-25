После нового года школьное питание обойдется городу дороже

Администрация Екатеринбурга увеличит бюджетные расходы на обеспечение школьников бесплатным питанием.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в первую смену ученики начальной школы, кроме детей с ОВЗ, будут получать бесплатные завтраки на 108 рублей 64 копейки в день (ранее – 89 рублей 4 копейки). Для второй смены предусмотрен обед на сумму 162 рубля 95 копеек в день (ранее – 133 рубля 56 копеек).

Дети с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся в 1-4-х классах, будут получать бесплатное двухразовое питание – завтрак и обед – на 271 рубль 59 копеек в день (ранее – 222 рубля 60 копеек). Для учеников 5-11 классов, относящихся к указанной категории, предусмотрено двухразовое питание на сумму 321 рубль 40 копеек в день (ранее – 257 рублей 73 копейки).

В 5-11 классах право на бесплатное питание имеют несколько категорий учеников. Это дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, дети из многодетных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО, дети-беженцы с территории Украины, ЛНР и ДНР, дети мобилизованных.

Те из них, кто учатся в первую смену, будут обеспечены завтраками на 128 рублей 56 копеек (в первом полугодии – 103 рубля 09 копеек), ученики второй смены – обедами на 192 рубля 84 копейки (в первом полугодии – 154 рубля 64 копейки).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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