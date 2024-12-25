В Екатеринбурге чистят пруды в Дендропарке – впервые за 95 лет

В дендропарке на улице Первомайской началась очистка прудов от скопившегося ила. Работы специально проводятся зимой – так затвердевшие донные отложения проще достать, а горожан будет меньше беспокоить неприятный запах.

«В Дендрарии два пруда. Мы начали работы с малого, посередине которого расположен небольшой островок с ивой. Суммарно специалисты уберут из пруда около 3 тысяч кубометров ила. Работы ведутся экскаватором «болотоходом» с широкими гусеницами, чтобы не повреждать грунт берега. Очистка завершится до марта», – рассказал заместитель директора городского департамента благоустройства Виктор Юровицкий. Чиновник подчеркнул, что оба пруда являются родниковыми: по окончании работ они заполнятся новой, чистой водой. Выбранный из них ил вывезут и утилизируют.

В середине мая специалисты приступят к укреплению берегов водоемов. Для этого вокруг них установят бутовый камень. Суммарно будет стабилизировано 2 153 квадратных метров грунта. Итоговая глубина от поверхности воды до дна обоих водоемов составит около трех метров, сообщили в мэрии Екатеринбурга. Заключительным этапом станет соединение прудов дендропарка переливной дренированной трубой. Это устройство позволит поддерживать общий уровень воды и не допустить разлива. Все работы планируют завершить до начала июля.

«Очистка пруда дендрологического парка станет частью комплексного благоустройства зеленой зоны. В течение нескольких лет муниципалитет планирует заменить около километра ограждений по периметру пространства, подключить диодные лампы вдоль 1,8 километра тропинок, переложить дорожки и установить новые скамьи, урны», – сообщил Виктор Юровицкий. По данным телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», последний раз очистка прудов в дендропарке проходила почти сто лет назад – в 1929 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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