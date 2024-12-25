Спасателям вручили награды за работу после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Спасателям, принимавшим участие в разборе завалов рухнувшего жилого дома в Нижнем Тагиле, вручили награды. В преддверии Дня спасателя глава города Владислав Пинаев и депутат Заксобрания Алексей Свалов вручили им памятные знаки «За доброе сердце», разработанные совместно с «Сима-Лендом».

«Вручая эти знаки и пожимая руки спасателей, я старался найти слова, которые хоть немного смогли бы отразить благодарность за их сложную и нелегкую работу в те дни. Знаете, эти люди, не считаясь с усталостью, погодными условиями и окружающей обстановкой, по-настоящему качественно исполняли свой долг. Они спасали людей. Несмотря на весь ужас происходящего, они профессионально выполнили свою работу. Меня особенно удивило, что среди спасателей я увидел женщин, которые скромно стояли и смущались при вручении им знаков», – сказал Свалов.

Напомним, на прошлой неделе благодарственные письма от МЧС и правительства региона вручили сотрудникам медицины катастроф, которые также принимали участие в спасении людей из-под завалов в Нижнем Тагиле в августе этого года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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