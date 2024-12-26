Осужденные слепили из снега Зайца и Волка, Чебурашку с Геной, попугая Кешу и домовенка Кузю (ФОТО)

Осужденные женщины из тагильской ИК-6 слепили из снега любимых персонажей советских мультфильмов.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области, женщины использовали всевозможные краски, природные материалы для украшения и очень старались.

«Крокодил Гена и Чебурашка на мандаринах подарили прекрасное настроение, яркий попугай Кеша и Кот, Волк и Заяц, Домовенок Кузя, огромный удав и 38 попугаев вернули в детство и подняли предновогоднее настроение», – рассказал пресс-секретарь ГУФСИН Александр Левченко.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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