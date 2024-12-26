Как уберечься от воров во время новогодних гуляний: советы полиции

Во время многолюдных праздничных гуляний, в том числе новогодних, растет активность и у преступников, особенно – у воров-карманников.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга дали несколько советов, как не потерять деньги и ценные вещи во время прогулок:

– не кладите телефоны и кошельки в наружные карманы одежды и сумок, а также в сумки или пакеты поверх покупок;

– в кошельке нежелательно носить банковские карты, а тем более – писать на них код доступа. Большие суммы не следует класть в портмоне или кошелек – оставьте на мелкие расходы. Остальное положите во внутренний карман одежды либо спрячьте в специальные отделы сумки;

– будьте особенно внимательны в общественном транспорте. При посадке и высадке держите сумку впереди себя, а во время пути – ближе к телу или возьмите в руки, а не вешайте на плечо;

– деньги на проезд желательно откладывать отдельно.

Чтобы вещи не украли из машины, никогда не оставляйте ее с открытыми дверями и ключом в замке зажигания, избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах, не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля.

Тем, кто будет встречать Новый год вне дома, следует запереть входные и балконные двери, а также закрыть все окна, форточки, попросить соседей присмотреть за вашей квартирой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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