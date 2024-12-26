Уральцам напомнили, куда звонить в случае невывоза мусора

На время каникул региональные операторы перейдут на усиленный режим работы и увеличат количество техники для вывоза мусора. При этом они просят автовладельцев не загораживать подъезды к контейнерным площадкам, сообщили в ДИПе.

Для оперативного решения вопросов, связанных с регулярностью и графиком вывоза мусора региональные операторы запустили «горячие линии». Сообщить о скоплении мусора на контейнерных площадках можно через сообщения WhatsApp, Telegram или смс. У АО «Специализированная автобаза» телефон «горячей линии» 8-800-775-00-96, а сообщение в мессенджер можно направить по номеру 8-912-690-07-00. У ООО «Рифей» единый телефон «горячей линии» – 8-800-234-02-43.

Также при возникновении проблем с вывозом твёрдых коммунальных отходов можно направить жалобу через сервис Российского экологического оператора «РЭО Радар».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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