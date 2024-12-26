Водитель на арендованной машине спровоцировал ДТП с автобусом

В Екатеринбурге водитель на арендованной машине устроил ДТП с рейсовым автобусом.

Как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД города, инцидент произошел 26 декабря на улице Крауля у дома № 74.

По предварительной информации, водитель кикшеринговой автомашины «KIA», двигаясь со стороны улицы Токарей в крайней правой полосе, не убедился в безопасности разворота, и допустил столкновение с пассажирским автобусом «НЕФАЗ», двигающимся в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель легковой автомашины, с места происшествия с различными травмами доставлен в городскую больницу № 36.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что за рулем автомашины «KIA» находился 21-летний житель Екатеринбурга со стажем управления транспортными средствами 3 года, к административной ответственности привлекался 1 раз.

Автобусом «НЕФАЗ», двигающимся по маршруту № 24 «мкр. Компрессорный – п. Мичуринский», управлял 64-летний мужчина, житель города Екатеринбурга, имеющий стаж вождения 26 лет, к административной ответственности привлекался 8 раз. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 человек, при столкновении травм они не получили.

На месте дорожной аварии автоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы, опросили участников произошедшего, помимо этого, водители прошли освидетельствование на состояние опьянения, результат – трезвы.

По факту ДТП проводится проверка.

Екатеринбург, Елена Васильева

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