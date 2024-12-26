На пожаре в Старопышминске погибли мужчина и его 87-летняя мать (ФОТО)

Два человека, 60-летний мужчина и его 87-летняя мать, погибли вечером 25 декабря во время пожара в частном доме в поселке Старопышминск. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, следователи начали проверку.

Погибший мужчина при жизни употреблял алкоголь и много и курил, в связи с чем одна из рассматриваемых причин пожара – неосторожность при обращении с огнём при курении. Точные причины смерти граждан и причины пожара устанавливаются в ходе соответствующих экспертных исследований. В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что пожар на 90 кв.м ликвидировали в течение часа. Были задействованы 12 человек личного состава, 3 единицы спецтехники.

Березовский, Елена Владимирова

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