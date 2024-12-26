На переезде автомобиль столкнулся с тепловозом: пострадал один человек

В Тугулымском районе произошло ДТП на переезде. Пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, инцидент произошел сегодня днем на пересечении с 2089 км железной дороги. о предварительным данным, водитель ГАЗ3302 выехал на красный сигнал светофора на переезд и столкнулся с тепловозом. В результате ДТП получил травмы пассажир автомобиля, он доставлен в больницу. Машинист тепловоза в аварии не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube