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Пятница, 3 января 2025, 12:32 мск

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Вспомнить все-2024: настоящий полковник из ДНР

Минувшей осенью на Урале сменился полпред президента. Поздно вечером 2 октября Владимир Путин подписал указ о назначении полпредом Героя ДНР, председателя Народного Совета ДНР Артема Жоги. «Я оправдаю это доверие. Мы солдаты, мы будем выполнять задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны своей родине», – заявил Артем Жога.
Утром 4 октября Артем Жога прибыл в Екатеринбург.
Политологи назвали его назначение символическим: это первый представитель участников СВО, занявший столь высокую государственную должность.

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