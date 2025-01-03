Вспомнить все-2024: настоящий полковник из ДНР

Минувшей осенью на Урале сменился полпред президента. Поздно вечером 2 октября Владимир Путин подписал указ о назначении полпредом Героя ДНР, председателя Народного Совета ДНР Артема Жоги. «Я оправдаю это доверие. Мы солдаты, мы будем выполнять задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны своей родине», – заявил Артем Жога.

Утром 4 октября Артем Жога прибыл в Екатеринбург.

Политологи назвали его назначение символическим: это первый представитель участников СВО, занявший столь высокую государственную должность.

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