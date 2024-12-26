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Четверг, 26 декабря 2024, 12:28 мск

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МЧС предупредило уральцев о сильном ветре

Свердловское ГУ МЧС выступило со штормовым предупреждением. По данным синоптиков, в пятницу, 27 декабря, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Спасатели рекомендуют:

– На улице не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми.

– Не искать укрытие от ветра у стен зданий.

– Не парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадёжно закреплены.

– Закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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