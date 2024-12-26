Дед Мороз и Снегурочка поймали педофила – все трое шли к одному ребенку

В Екатеринбурге Дед Мороз и Снегурочка помогли задержать педофила. По странному стечению обстоятельств, все трое шли к одному ребенку. Сказочные персонажи – это работники соцзащиты, они приехали к своей подопечной, 13-летней девочке из семьи, состоящей на учете.

К ней же направлялся и педофил. Причем оказалось, что его «вызвал» отец ребенка – под видом своей дочки он переписывался со злоумышленником с ее страницы. Мужчина тут же рассказал сотрудникам соцзащиты, что случилось, и они помогли скрутить педофила до приезда полиции.

Как сообщает «4 канал», примерно полтора года взрослый мужчина, гражданин Таджикистана, имел связь, в том числе физическую, с ребенком. Помимо того, он угрожал ее матери, а в его телефоне нашли переписки интимного характера с другими несовершеннолетними. Сама девочка сейчас госпитализирована.

Екатеринбург, Елена Сычева

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