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Среда, 8 января 2025, 15:19 мск

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Вспомнить все – 2024. Визит Путина

Фото: пресс-служба Кремля

В феврале 2024 года на Урал с визитом приехал президент России Владимир Путин. Глава государства отправился на Уралвагонзавод в Нижний Тагил, где пообщался с рабочими, а после в Верхнюю Пышму на «Уральские локомотивы», там он осмотрел новый железнодорожный подвижной состав и городской транспорт, после чего провел большое совещание о развитии высокоскоростных магистралей в России.
Интересно, что в ходе визита Владимира Путина в Свердловскую область глава региона Евгений Куйвашев его не сопровождал. Причем отсутствие чиновника объяснил сам президент – сказал, что губернатор «немножечко приболел».

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© 2024, РИА «Новый День»

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