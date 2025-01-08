Вспомнить все – 2024. Визит Путина

В феврале 2024 года на Урал с визитом приехал президент России Владимир Путин. Глава государства отправился на Уралвагонзавод в Нижний Тагил, где пообщался с рабочими, а после в Верхнюю Пышму на «Уральские локомотивы», там он осмотрел новый железнодорожный подвижной состав и городской транспорт, после чего провел большое совещание о развитии высокоскоростных магистралей в России.

Интересно, что в ходе визита Владимира Путина в Свердловскую область глава региона Евгений Куйвашев его не сопровождал. Причем отсутствие чиновника объяснил сам президент – сказал, что губернатор «немножечко приболел».

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© 2024, РИА «Новый День»

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