Вспомнить все-2024. Дело Гершковича

19 июля 2024 года Свердловский областной суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (276 УК РФ). Гособвинение запрашивало для него 18 лет заключения.

Американец был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. Корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal утверждал, что находился в уральской столице для написания материала. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Эван Гершкович, обвиняемый в России в шпионаже, может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу российским коллегам. 1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными, в число которых попал и Эван Гершкович.

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