Вспомнить все-2024. Семья шпионов с УВЗ

В ноябре Свердловский областной признал тагильчанина Данила Мухаметова виновным в том, что он передал спецслужбам Украины за вознаграждение сведения военно-технического характера. Мухаметова приговорили к 16 годам в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа.

Данил Мухаметов и его жена Виктория попали в поле зрения силовиков в 2023 году. Оба были задержаны в ходе спецоперации ФСБ России в Нижнем Тагиле. 11 октября Свердловский областной суд приговорил Викторию Мухаметову к 12,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Она свою вину признала.

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