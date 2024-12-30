Вспомнить все-2024. Мэры за решеткой

Уходящий год оказался богат на уголовные дела в отношении глав муниципалитетов. Интересно, что в марте на заседании заксо начальник областного ГУ МВД Александр Мешков заявил, что в этом году в Свердловской области один из глав муниципалитетов может предстать перед судом за преступление коррупционного характера.

Сейчас под арестом двое. Главу Дегтярска Вадима Пильникова задержали 6 декабря за получение взятки в особо крупном размере. До этого, 27 ноября в здании администрации Дегтярска прошли обыски, после которых был задержан замглавы по ЖКХ Андрей Ильин.

Глава Артемовского Константин Трофимов, которого также обвиняют в получении взятки, арестован до 18 февраля.

А главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову уже вынесли приговор. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за растрату – он потратил более 140 тысяч казенных рублей на путевки в санатории для жены.

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