Вспомнить все-2024: «Золотая» картошка

В России картошка с начала года подорожала более, чем на 50 процентов. По словам специалистов, это связано с перепроизводством картофеля в прошлом году и погодными условиями в текущем.

В Свердловской области за год картофель стал дороже более чем в два раза. «Новый День» сравнил средние цены на продукты от 25 декабря 2023 года и 23 декабря 2024 года по данным Свердловскстата и вывел список самых подорожавших продуктов:

1. Картофель +120% с 23 до 52 рублей

2. Капуста +70% с 28 до 48 рублей

3. Масло сливочное +42% с 843 до 1200 рублей

4. Огурцы свежие +42% с 192 до 272 рублей

5. Морковь +35% с 36 до 49 рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube