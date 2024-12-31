Вспомнить все-2024: «Золотая» картошка

В России картошка с начала года подорожала более, чем на 50 процентов. По словам специалистов, это связано с перепроизводством картофеля в прошлом году и погодными условиями в текущем.
В Свердловской области за год картофель стал дороже более чем в два раза. «Новый День» сравнил средние цены на продукты от 25 декабря 2023 года и 23 декабря 2024 года по данным Свердловскстата и вывел список самых подорожавших продуктов:
1. Картофель +120% с 23 до 52 рублей
2. Капуста +70% с 28 до 48 рублей
3. Масло сливочное +42% с 843 до 1200 рублей
4. Огурцы свежие +42% с 192 до 272 рублей
5. Морковь +35% с 36 до 49 рублей.
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