В центре Екатеринбурга и Академическом откроются новогодние ярмарки

С 1 января в Екатеринбурге откроются три новогодние ярмарки: две – в центре и одна – в Академическом районе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на площадке главного ледового городка в Историческом сквере посетителей ждут с 1 по 19 января 2025 года с 10:00 до 22:00. Горожане и гости Екатеринбурга смогут приобрести сувенирную продукцию, расписные пряники, леденцы, горячий чай и глинтвейн.

С 1 января по 16 февраля с 10:00 до 23:00 праздничные торговые ряды будут открыты на Площади 1905 года. В павильонах на территории катка можно будет купить сувениры, выпечку и напитки.

Жители и гости Академического района смогут посетить новогодние ярмарки, которые развернутся в Преображенском парке. Они будут расположены на набережной реки Патрушихи напротив дома № 51 и дома № 53 проспекта Академика Сахарова. Посетить торговые ряды можно будет с 1 по 19 января с 10:00 до 22:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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