В Екатеринбурге будут судить рецидивиста, который прикурил от Вечного огня

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Ревды за пьяную выходку на мемориале Великой Отечественной войны.

Как сообщает областная прокуратура, ранее мужчина был неоднократно судим. В отношении него был установлен административный надзор, но в период с октября 2023 года по июль 2024 года он умышленно нарушал наложенные ограничения, что привело к возбуждению уголовного дела по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ.

Кроме того, 30 июля 2024 года около 17 часов вечера мужчина, будучи пьяным, забрался на площадку постамента Мемориального комплекса Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в парке Победы в Ревде. Сидя с обнаженным торсом на постаменте, он зажег сигарету от пламени Вечного огня мемориала. За этот поступок уралец обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, выразившаяся в осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества и унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной Войны).

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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