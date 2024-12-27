Уральский бизнесмен Шмотьев подтвердил готовность заплатить за уничтоженный F16 15 миллионов рублей

Гендиректор компании «Форэс» Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить награду в 15 млн рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – сказал Шмотьев.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума бизнесмен впервые заявил о вознаграждении за уничтожение первого F-16, а также напомнил о выплатах за подбитые танки западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

Напомним, что сообщение о сбитии американского самолета, находившегося на пусковых позициях, поступило накануне. Произошло это в Запорожской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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