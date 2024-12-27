Более трети уральцев не собираются дарить коллегам новогодние подарки

Традиция делать новогодние подарки коллегам по работе теряет популярность. В этом году уже 34% россиян сообщили, что у них в компании это не принято, хотя год назад подобный ответ дали лишь 21% опрошенных. В Свердловской области тех, кто оставит коллег без подарков, еще больше – 37%, выяснил опрос аналитиков hh.ru.

Среди тех, кто не готовит подарки сослуживцам к Новому году, обычно встречаются специалисты из профессиональных областей «Транспорт, логистика, перевозки» (46%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Закупки» (по 42%).

Только в 8% компаний все дарят подарки всем. Чаще обмен сюрпризами происходит по желанию (21%) или с помощью игры в «Тайного Санту» – еще 21%. Еще 11% сообщили, что подарки готовит только начальство, и 6% – что коллектив преподносит подарок руководителю. Оставшиеся 8% затруднились дать ответ.

Подарками «по желанию» чаще других обменивается административный персонал (46%), менеджеры по продажам (37%), финансисты и бухгалтеры (35%). Играть в «Тайного Санту» предпочитают топ-менеджеры (38%), юристы (37%) и маркетологи (34%).

Более четверти свердловчан (27%) рассчитывают уложиться в 1 000 руб. при покупке подарка для коллеги. Еще 13% готовы потратить от 1 000 до 3 000 руб., 8% согласны купить подарок дороже 3 000 руб. 14% затруднились ответить, а 38% вообще нисколько не готовы потратить на эти цели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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